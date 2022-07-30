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Еще один азербайджанский тхэквондист завоевал медаль на чемпионате мира

Еще один азербайджанский тхэквондист завоевал медаль на чемпионате мира Сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль на первенстве мира среди юниоров по тхэквондо в столице Болгарии, Софии.
Индивидуальные
30 июля 2022 г. 17:49
Еще один азербайджанский тхэквондист завоевал медаль на чемпионате мира

Сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль на первенстве мира среди юниоров по тхэквондо в столице Болгарии, Софии.

Как сообщает Report, в третий день мундиаля член сборной Фуад Магеррамли завоевал бронзовую медаль.

Выступающий в весовой категории до 45 кг спортсмен встретился в полуфинале с Минг-ю Кимом (Южная Корея) и уступил сопернику. В итоге Фуад Магеррамли завершил мировое первенство на третьем месте.

Это вторая медаль, завоеванная сборной Азербайджана на мундиале. Ранее Мехти Будаглы (33 кг) завоевал на чемпионате золотую медаль.

Отметим, что соревнования завершатся завтра.

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