Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал медаль в турнире "Большого шлема"

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль в турнире "Большого шлема", стартовавшего в городе Абу-Даби ОАЭ.

Как сообщает Report, во второй день соревнований Рустам Оруджев стал обладателем бронзовой медали.

Оруджев приступил к борьбе с 1/16 финала. Несмотря на победу 26-летнего спортсмена на встрече с Алексом Помбо Силва и американцем Николасом Дельпополо, в 1/4 финала он проиграл россиянину Мусе Могушкову.

На утешительных встречах Оруджев также обыграл россиянина Дениса Ярцева и бельгийца Дирка ван Тичелти, и довольствовался бронзовой медалью.

Это стало второй медалью Азербайджана в "Большом шлеме". Вчера Ниджат Шихализаде (66 кг) завоевал серебряную медаль.

Отметим, что на сегодняшней встрече вышедший на татами азербайджанец Наим Гусейнов (81 кг) на первой же встрече был побежден россиянином Аланом Хубецовым.

Напомним, что турнир "Большого шлема" завершится 29 октября.