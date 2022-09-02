Еще один азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пляжной борьбе U-20 в румынском городе Констанца.
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Зафар Алиев (+90 кг) завоевал серебряную, а Рубаил Ибрагимли (70 кг) - бронзовую медаль.
Азербайджанская сборная, завоевав 68 очков, стала второй в командном зачете, уступив лишь сборной принимающей страны - Румынии (95 очков).
Напомним, что 1 сентября сборная Азербайджана по пляжной борьбе U-17 в составе Гусейна Севдимова (50 кг), Зии Гёюшова (60 кг), Вюсала Алиева (70 кг) и Анара Джафарли (80 кг) стала чемпионом мира как в личном, так и в командном зачете.