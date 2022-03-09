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Еще один азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Еще один азербайджанский борец стал чемпионом Европы Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли вышел в финал чемпионата Европы U-23 в Пловдиве (Болгария).
Индивидуальные
9 марта 2022 г. 20:41
Еще один азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли вышел в финал чемпионата Европы U-23 в Пловдиве (Болгария).

Как сообщает Report, в весовой категории до 60 кг его соперником стал Ираклий Дзимистраишвили из Грузии.

Одержавший полную победу над соперником со счетом 10:0 Мамедли поднялся на самую высокую ступень пьедестала почета.

Отметим, что ранее чемпионом Европы стал азербайджанский борец греко-римского стиля Хасай Гасанли (77 кг), серебро завоевал Зия Бабашов (63 кг), бронзу - Лачын Велиев (87 кг) и Сархан Мамедов (130 кг).

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