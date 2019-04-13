Еще один азербайджанский борец одолел армянина на чемпионате Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Орхан Нуриев одолел на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния) армянского спортсмена.

Как сообщает Report, наш спортсмен, выступающий в категории 97 кг, пробился в четвертьфинал, победив армянского атлета Артура Шахиняна.

Ранее победитель чемпионата Европы – борец свободного стиля Гаджи Алиев (65 кг) одолел армянина Вазгена Теваняна, серебряный медалист Агагусейн Мустафаев (70 кг) победил Давида Сафаряна. А пробившийся в финал борец греко-римского стиля Ислам Байрамов (87 кг) оказался сильнее Максима Манукяна.

Отметим, что сегодня в состязание борцов греко-римского стиля вовлекутся наши спортсмены Мурад Мамедов (60 кг), Kямран Мамедов (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг).