Еще один Азербайджанский боксер завоевал лицензию на ОИ Париж-2024

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес завоевал лицензию на летние Олимпийские игры "Париж-2024".
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В 1/4 финала азербайджанский спортсмен состязался с Элькином Адильбеком Уулу из Кыргызстана. Домингес разгромил соперника со счетом 5:0 и вышел в полуфинал. Эта победа дала боксеру право на участие в "Париже-2024".
Азербайджан во французской столице будут представлять пять боксеров-мужчин. До А.Домингеса на парижскую Олимпиаду квалифицировались Ниджат Гусейнов (51 килограмм), Малик Гасанов (63,5 килограмма), Мурад Аллахвердиев (80 килограммов) и Мухаммед Абдуллаев (+92 килограмма).
Отметим, что соревнования по боксу на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 10 августа.