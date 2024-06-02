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Еще один Азербайджанский боксер завоевал лицензию на ОИ Париж-2024

Еще один Азербайджанский боксер завоевал лицензию на ОИ Париж-2024 Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Индивидуальные
2 июня 2024 г. 12:51
Еще один Азербайджанский боксер завоевал лицензию на ОИ Париж-2024

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес завоевал лицензию на летние Олимпийские игры "Париж-2024".

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории 92 килограммов, одержал победу на II Всемирном квалификационном олимпийском турнире в столице Таиланда Бангкоке.

В 1/4 финала азербайджанский спортсмен состязался с Элькином Адильбеком Уулу из Кыргызстана. Домингес разгромил соперника со счетом 5:0 и вышел в полуфинал. Эта победа дала боксеру право на участие в "Париже-2024".

Азербайджан во французской столице будут представлять пять боксеров-мужчин. До А.Домингеса на парижскую Олимпиаду квалифицировались Ниджат Гусейнов (51 килограмм), Малик Гасанов (63,5 килограмма), Мурад Аллахвердиев (80 килограммов) и Мухаммед Абдуллаев (+92 килограмма).

Отметим, что соревнования по боксу на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 10 августа.

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