Еще один азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала чемпионата мира

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Завершена 1/8 финала чемпионата мира по боксу среди мужчин, проходящего в немецком Гамбурге. Как сообщает Report, в последний день тура на ринг вышли двое азербайджанских боксеров.

Один из них Магомедрасул Меджидов (+91 кг) вышел в очередной тур чемпионата. Двукратный чемпион мира одолел иорданца Хусейна Ишайш - 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27). В 1/4 финала Меджидов встретится с французом Камили-Дини Абудо-Моиндзе. Встреча состоится 29 августа.

Парвиз Баригов же попрощался с чемпионатом. Выступающий в весовой категории 69 кг боксер в 1/8 финала уступил спортсмену из Монголии Тувшинбату Бьямба - 1:4 (28:29, 27:30, 29:28, 27:30, 27:30).

Отметим, что ранее Кямран Шахсуварлы (75 кг) вышел в 1/4 финала. Лоренцо Сотомайор (64 кг) по решению судей проиграл в 1/8 финала и завершил участие в соревнованиях.