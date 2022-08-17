Еще один азербайджанский боксер обеспечил себе медаль на чемпионате Европы

Еще 2 спортсмена сборной Азербайджана завершили победой свое выступление в Эрзуруме в пятый день чемпионата Европы по боксу среди школьников и школьниц.

Еще 2 спортсмена сборной Азербайджана завершили победой свое выступление в Эрзуруме в пятый день чемпионата Европы по боксу среди школьников и школьниц.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую федерацию бокса, Багир Алимханлы (46 кг) в 1/8 финала встретился с Оскарасом Плиаугасом (Литва).

Обыграв литовца со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) он поднялся на следующий уровень. Алимханлы померится силами в 1/4 финала с украинцем Ильей Стариком.

Али Мамишов (70 кг) после победы над Орестасом Стапонкусом (Литва) встретился с Нико Горета (Хорватия). Азербайджанский боксер выиграл напряженный бой со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28). Эта победа позволила Мамишову не только выйти в полуфинал, но и завоевать для себя как минимум бронзовую медаль. Он поборется с греком Николозом Блиаце за выход в финал.

Рауль Асадуллаев (50 кг) и Амир Абасов (80 кг) попрощались с соревнованиями.

Ранее Банучичек Насирли (44 кг) также завоевала право на участие в полуфинале первенства Европы.