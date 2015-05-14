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    ​Еще двое азербайджанских таэквондистов проверят свои силы на чемпионате мира

    Таэквондисты будут вести борьбу в весовой категории 67 кг и 68 кг

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В третий день соревнований чемпионата мира по таэквандо в Челябинске на татами выйдут двое азербайджанских таэквондистов. Как сообщает Report, в этот день Азербайджан представят один спортсмен женского и один спортсмен мужского пола.

    Фарида Азизова в весовой категории 67 кг встретится с победителем пары Йосселин Молина (Гондурас) - Бекетеле Гумедзе (Швейцария).

    Айхан Тагизаде в весовой категории 68 кг померится силами с Савио Нзейимана (Руанда).

    Во второй день соревнований Патимат Абакарова (49 кг) в 1/16 финала проиграла россиянке Светлане Игуменовой. Илькин Шахбазов (74 кг) потерпел поражение в борьбе с представителем Кипра Кристосом Пилавакисом.

    Отметим, что чемпионат завершится 18 мая. 

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