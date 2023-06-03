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Еще два азербайджанских тхэквондиста начинают борьбу на чемпионате мира

Еще два азербайджанских тхэквондиста начинают борьбу на чемпионате мира Сегодня еще два азербайджанских тхэквондиста начнут борьбу на чемпионате мира в Баку.
Индивидуальные
3 июня 2023 г. 09:39
Еще два азербайджанских тхэквондиста начинают борьбу на чемпионате мира

Сегодня еще два азербайджанских тхэквондиста начнут борьбу на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 74 кг Эльтадж Гафаров встретится в 1/32 финала с победителем схватки между Василием Перуничичем (Черногория) и Джерлил Мерсье (Канада).

В соревнованиях среди женщин Фатима Меджидова в весовой категории до 62 кг встретится в 1/16 финала с победительницей пары Кристина Каспа (Италия) - Кьем Бак Ти (Вьетнам).

Отметим, что чемпионат мира завершится 4 июня. Ранее 9 представителей Азербайджана завершили чемпионат без медалей.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha iki taekvondoçusu mübarizəyə başlayır

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