Еще два азербайджанских гимнаста завоевали золотые медали на турнире в Нидерландах

Еще четыре спортсмена из Азербайджана завоевали медали на международном турнире по батутной гимнастике Dutch Trampoline Open 2024, проходящем в нидерландском городе Алкмар.

Еще четыре спортсмена из Азербайджана завоевали медали на международном турнире по батутной гимнастике Dutch Trampoline Open 2024, проходящем в нидерландском городе Алкмар.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, выступающие в индивидуальной программе Сельджан Максудова и Омар Гасымлы завоевали золотые, Аммар Бахшалиев и Самира Гусейнова - серебряные медали.

Ранее в синхронной программе Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев завоевали золотые, Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзоев - серебряные, а Фархад Мустафаев и Ибрагим Мустафазаде - бронзовые медали.