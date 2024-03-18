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Еще два азербайджанских гимнаста завоевали золотые медали на турнире в Нидерландах

Еще два азербайджанских гимнаста завоевали золотые медали на турнире в Нидерландах Еще четыре спортсмена из Азербайджана завоевали медали на международном турнире по батутной гимнастике Dutch Trampoline Open 2024, проходящем в нидерландском городе Алкмар.
Индивидуальные
18 марта 2024 г. 10:09
Еще два азербайджанских гимнаста завоевали золотые медали на турнире в Нидерландах

Еще четыре спортсмена из Азербайджана завоевали медали на международном турнире по батутной гимнастике Dutch Trampoline Open 2024, проходящем в нидерландском городе Алкмар.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, выступающие в индивидуальной программе Сельджан Максудова и Омар Гасымлы завоевали золотые, Аммар Бахшалиев и Самира Гусейнова - серебряные медали.

Ранее в синхронной программе Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев завоевали золотые, Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзоев - серебряные, а Фархад Мустафаев и Ибрагим Мустафазаде - бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha iki gimnastı Niderlandda qızıl medal qazanıb

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