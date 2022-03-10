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Еще два азербайджанских гимнаста вышли в финал Чемпионата мира в Баку

Еще два азербайджанских гимнаста вышли в финал Чемпионата мира в Баку Смешанная пара азербайджанских акробатов Агасиф Рагимов и Разия Сеидли прошла в финал чемпионата мира в Баку.
Индивидуальные
10 марта 2022 г. 15:50
Еще два азербайджанских гимнаста вышли в финал Чемпионата мира в Баку

Азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, прошли в финал чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, результат азербайджанских гимнастов за упражнение составил 28.760 балла.

Пара Сабира Агаева и Мехрибан Салмановой заняла 8-е место с 26 890 очками и выбыла из соревнований в квалификационном раунде.

В финал, запланированный на 11 марта, вышли представители 6 из 13 стран.

Ранее пара Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев завоевала право на участие в финале 12 марта.

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Версия на английском языке Two more Azerbaijani gymnasts reach final of World Championship in Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha iki gimnastı Bakıdakı dünya çempionatında finala vəsiqə qazanıb

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