Еще два азербайджанских гимнаста вышли в финал Чемпионата мира в Баку

Азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, прошли в финал чемпионата мира в Баку.
Как сообщает Report, результат азербайджанских гимнастов за упражнение составил 28.760 балла.
Пара Сабира Агаева и Мехрибан Салмановой заняла 8-е место с 26 890 очками и выбыла из соревнований в квалификационном раунде.
В финал, запланированный на 11 марта, вышли представители 6 из 13 стран.
Ранее пара Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев завоевала право на участие в финале 12 марта.