Еще два азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на чемпионате мира

Еще два азербайджанских дзюдоиста сегодня вступят в борьбу в личном зачете чемпионата мира в столице Венгрии Будапеште.

Еще два азербайджанских дзюдоиста сегодня вступят в борьбу на чемпионате мира в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, на татами выйдут Вугар Талыбов и Эльджан Гаджиев (оба до 90 кг).

В.Талыбов в 1/32 финала встретится с грузином Лукой Майсурадзе. Э.Гаджиев вступит в борьбу с 1/16 финала. Его соперник определится в 1/32 финала по итогам противостояния Нурбека Муртазоева (Узбекистан) с Реми Фелле (Маврикий).

Отметим, что на чемпионате мира Азербайджан представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях. Сборная страны также выступит в смешанном командном зачете. Пока в активе азербайджанских дзюдоистов одна медаль - Зелим Цкаев завоевал бронзу.