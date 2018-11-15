Еще два азербайджанских борца завоевали медали на чемпионате мира

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ На чемпионате мира по борьбе до 23-х лет в столице Румынии Бухаресте азербайджанская сборная завоевала еще две медали.

Как передает Report, греко-римские борцы Мурад Мамедов (60 кг) и Керим Джафаров (67 кг) завоевали серебряные медали.

В финале Мамедов проиграл японцу Кеничиро Фумитайе, Джафаров - египтянину Мухаммеду Ибрагиму Альсейиду.

Орхан Нуриев (97 кг) в схватке за бронзовую медаль проиграл иранцу Али Акбар Гейдари, заняв 5 место.

Отметим, что в первый день соревнований еще один азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) завоевал бронзовую медаль.