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Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал первенства Европы

Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал первенства Европы Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево первенства Европы.
Индивидуальные
28 июня 2024 г. 10:43
Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал первенства Европы

Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево первенства Европы.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, Нихат Гасымов (48 кг) в поединке с Майклом О'Рейли (Ирландия) одержал победу со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28).

Сафтер Мамедзаде (80 кг) также вышел в полуфинал, победив Богдана Бажерти (Польша). Из-за полученной травмы, в третьем раунде врачи не позволили польскому боксеру продолжать матч, и победу присудили Мамедзаде.

Оба азербайджанских боксера обеспечили себе бронзовые медали.

Ранее в полуфинал вышли также Айлин Назарова (48 кг) и Амина Таги (52 кг). Полуфинальные поединки пройдут сегодня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha iki boksçusu Avropa birinciliyində yarımfinala yüksəlib

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