Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал первенства Европы

Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево первенства Европы.

Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево первенства Европы.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, Нихат Гасымов (48 кг) в поединке с Майклом О'Рейли (Ирландия) одержал победу со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28).

Сафтер Мамедзаде (80 кг) также вышел в полуфинал, победив Богдана Бажерти (Польша). Из-за полученной травмы, в третьем раунде врачи не позволили польскому боксеру продолжать матч, и победу присудили Мамедзаде.

Оба азербайджанских боксера обеспечили себе бронзовые медали.

Ранее в полуфинал вышли также Айлин Назарова (48 кг) и Амина Таги (52 кг). Полуфинальные поединки пройдут сегодня.