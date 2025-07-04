Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал Кубка мира

Еще 2 азербайджанских боксера вышли в полуфинал проходящего в Астане Кубка мира.

Еще 2 азербайджанских боксера вышли в полуфинал проходящего в Астане Кубка мира.

Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Член сборной Магомедали Гасымзаде (60 кг) встретился с Йоханом Агерой (Доминиканская Республика). Поединок завершился победой азербайджанского боксера со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В полуфинале Гасымзаде встретится с бразильцем Луисом Габриэлем до Насименто.

Магомед Абдуллаев (+90 кг) победил Таеунга Юдана (Южная Корея). Призер чемпионата мира одержал победу со счетом 5:0 (29:26, 29:26, 29:26, 29:25, 29:26). В следующем поединке он встретится с казахстанцем Альбеком Оралбаем.

Ранее Субхан Мамедов (50 кг) также вышел в полуфинал. Наш представитель на этом этапе встретится с казахстанцем Санжаром Ташкенбаем.

Отметим, что обеспечившие себе бронзовые медали азербайджанские боксеры выйдут на ринг 5 июля, чтобы сразиться за выход в финал.