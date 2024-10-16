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Еще 4 азербайджанских спортсмена завоевали медали на "Мингячевирской регате-2024"

Еще 4 азербайджанских спортсмена завоевали медали на "Мингячевирской регате-2024" Еще 4 представителя Азербайджана завоевали медали на международном турнире "Мингячевирская регата-2024".
Индивидуальные
16 октября 2024 г. 15:35
Еще 4 азербайджанских спортсмена завоевали медали на Мингячевирской регате-2024

Еще 4 представителя Азербайджана завоевали медали на международном турнире "Мингячевирская регата-2024".

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, Нурлан Пашаев завоевал золотую медаль, Джахангир Мамедли - серебряную, а Мухаммед Нифтуллаев - бронзовую.

Они отличились среди спортсменов 2006-2007 годов рождения в академической гребле на 1500 метров.

Джавид Велизаде стал третьим среди спортсменов 2008-2009 годов рождения на дистанции 1000 метров.

Международный турнир "Мингячевирская регата-2024" по академической гребле, байдаркам и каноэ стартовал сегодня и завершится 18 октября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın daha dörd təmsilçisi "Mingəçevir reqatası-2024”də medal qazanıb

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