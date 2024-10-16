Еще 4 азербайджанских спортсмена завоевали медали на "Мингячевирской регате-2024"

Еще 4 представителя Азербайджана завоевали медали на международном турнире "Мингячевирская регата-2024".
Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, Нурлан Пашаев завоевал золотую медаль, Джахангир Мамедли - серебряную, а Мухаммед Нифтуллаев - бронзовую.
Они отличились среди спортсменов 2006-2007 годов рождения в академической гребле на 1500 метров.
Джавид Велизаде стал третьим среди спортсменов 2008-2009 годов рождения на дистанции 1000 метров.
Международный турнир "Мингячевирская регата-2024" по академической гребле, байдаркам и каноэ стартовал сегодня и завершится 18 октября.