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Эрика Дач Лазани: В Азербайджане очень любят гимнастику

Эрика Дач Лазани: В Азербайджане очень любят гимнастику В Азербайджане очень любят гимнастику, особенно художественную.
Индивидуальные
3 марта 2023 г. 12:40
Эрика Дач Лазани: В Азербайджане очень любят гимнастику

В Азербайджане очень любят гимнастику, особенно художественную.

Как сообщает Report, об этом в интервью пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана заявила находящаяся с визитом в Баку глава технического комитета по художественной гимнастике Венгрии Эрика Дач Лазани.

По ее словам, они каждый год посещают Баку и довольны созданными здесь условиями: "В Азербайджане много профессионалов, условия потрясающие. Все очень любят гимнастику, особенно художественную. У ваших спортсменов хорошая техника работы с инструментами и артистические навыки".

Эрика Дач Лазани добавила, что вместе с гимнастами молодежной сборной по индивидуальным и групповым упражнениям они готовятся к чемпионату Европы и мира среди молодежи.

Венгерский специалист сказала, что гимнастика в ее стране только развивается: "Мы много работали и развивались в течение последних 10 лет. Наша лучшая гимнастка Фани Пигницки уже несколько лет показывает прекрасные результаты".

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Версия на азербайджанском языке Erika Daç Lazani: “Azərbaycan böyük gimnastika ailəsidir”

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