О нас

Эндрю Парсонс: Спорт должен быть доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья

Эндрю Парсонс: Спорт должен быть доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья Международный паралимпийский комитет рассматривает спорт как средство обеспечения инклюзивности.
Индивидуальные
28 июня 2023 г. 15:27
Эндрю Парсонс: Спорт должен быть доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья

Международный паралимпийский комитет рассматривает спорт как средство обеспечения инклюзивности.

Как передает Report, об этом заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс на VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

"Около 15 процентов населения планеты имеют ту или иную форму инвалидности и они чувствуют дискриминацию", - сказал он, добавив, что спорт убирает негативные барьеры, позволяет им быть в обществе более активными.

Парсонс также отметил, что спорт не должен считаться роскошью для людей с ограниченными возможностями здоровья, он должен быть доступен: "Заниматься спортом - их право. Нужно создавать все необходимые условия для полного вовлечения их в спорт".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi