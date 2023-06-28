Эндрю Парсонс: Спорт должен быть доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья

Международный паралимпийский комитет рассматривает спорт как средство обеспечения инклюзивности.

Международный паралимпийский комитет рассматривает спорт как средство обеспечения инклюзивности.

Как передает Report, об этом заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс на VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

"Около 15 процентов населения планеты имеют ту или иную форму инвалидности и они чувствуют дискриминацию", - сказал он, добавив, что спорт убирает негативные барьеры, позволяет им быть в обществе более активными.

Парсонс также отметил, что спорт не должен считаться роскошью для людей с ограниченными возможностями здоровья, он должен быть доступен: "Заниматься спортом - их право. Нужно создавать все необходимые условия для полного вовлечения их в спорт".