Эндрю Парсонс: Спорт должен быть доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья

Международный паралимпийский комитет рассматривает спорт как средство обеспечения инклюзивности.
Как передает Report, об этом заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс на VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).
"Около 15 процентов населения планеты имеют ту или иную форму инвалидности и они чувствуют дискриминацию", - сказал он, добавив, что спорт убирает негативные барьеры, позволяет им быть в обществе более активными.
Парсонс также отметил, что спорт не должен считаться роскошью для людей с ограниченными возможностями здоровья, он должен быть доступен: "Заниматься спортом - их право. Нужно создавать все необходимые условия для полного вовлечения их в спорт".