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Энди Маррей проиграл в третьем раунде "Уимблдона"

Энди Маррей проиграл в третьем раунде "Уимблдона" Британец Энди Маррей потерпел поражение от канадца Дениса Шаповалова в третьем раунде "Уимблдона".
Индивидуальные
3 июля 2021 г. 04:43
Энди Маррей проиграл в третьем раунде Уимблдона
Энди Маррей

Британец Энди Маррей потерпел поражение от канадца Дениса Шаповалова в третьем раунде "Уимблдона".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает BBC News.

Представляющий Канаду Денис Шаповалов, занимающий 12-е место мирового рейтинга, вышел в четвертый круг турнира, обыграв Маррея со счетом 6:4, 6:2, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 16 минут. Во время матча британец сделал один эйс, один брейк и дважды ошибся при подаче. Шаповалов 11 раз подал навылет и сделал шесть брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки.

Отметим, что в четвёртом круге Уимблдона Шаповалов сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.﻿

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