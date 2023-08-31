Генсек Федерации: Азербайджан показал всему миру, как проводить соревнования

Азербайджан показал всему миру, как нужно проводить соревнования.

Азербайджан показал всему миру, как нужно проводить соревнования.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Федерации стрельбы Азербайджана Эмин Джафаров, говоря о чемпионате мира в Баку.

Он отметил, что чемпионат мира прошел на высоком уровне: "Генеральный секретарь Международной федерации спортивной стрельбы Вилли Грилл также подчеркнул, что соревнования в Баку организованы на лучшем уровне, чем все чемпионаты мира. Стрельба - олимпийский вид спорта, и он интересен, как и любой другой".

Эмин Джафаров также коснулся выступления азербайджанских стрелков: "На этом турнире мы завоевали три медали. Последний раз золотую медаль на чемпионате мира завоевала Земфира Мефтахетдинова в 2001 году. Кроме того, должен отметить, что впервые мы завоевали такое количество наград на чемпионате мира. Раньше максимальным достижением было две медали. На чемпионате мира среди молодежи в Южной Корее были завоеваны две награды. Это говорит о нашем прогрессе, команда молодеет. У нас сильные спортсмены такие, как Руслан Лунев. Могли бы показать и лучший результат. Хоть это и не совсем то, чего нам хотелось, но в целом результатом мы довольны".