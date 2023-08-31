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Генсек Федерации: Азербайджан показал всему миру, как проводить соревнования

Генсек Федерации: Азербайджан показал всему миру, как проводить соревнования Азербайджан показал всему миру, как нужно проводить соревнования.
Индивидуальные
31 августа 2023 г. 15:49
Генсек Федерации: Азербайджан показал всему миру, как проводить соревнования

Азербайджан показал всему миру, как нужно проводить соревнования.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Федерации стрельбы Азербайджана Эмин Джафаров, говоря о чемпионате мира в Баку.

Он отметил, что чемпионат мира прошел на высоком уровне: "Генеральный секретарь Международной федерации спортивной стрельбы Вилли Грилл также подчеркнул, что соревнования в Баку организованы на лучшем уровне, чем все чемпионаты мира. Стрельба - олимпийский вид спорта, и он интересен, как и любой другой".

Эмин Джафаров также коснулся выступления азербайджанских стрелков: "На этом турнире мы завоевали три медали. Последний раз золотую медаль на чемпионате мира завоевала Земфира Мефтахетдинова в 2001 году. Кроме того, должен отметить, что впервые мы завоевали такое количество наград на чемпионате мира. Раньше максимальным достижением было две медали. На чемпионате мира среди молодежи в Южной Корее были завоеваны две награды. Это говорит о нашем прогрессе, команда молодеет. У нас сильные спортсмены такие, как Руслан Лунев. Могли бы показать и лучший результат. Хоть это и не совсем то, чего нам хотелось, но в целом результатом мы довольны".

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Версия на азербайджанском языке Emin Cəfərov: "Azərbaycan bütün dünyaya yarışları necə keçirmək lazım olduğunu göstərdi"

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