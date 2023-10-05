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Эмин Амруллаев встретился с шахматистами, добившимися успеха на чемпионате Европы

Эмин Амруллаев встретился с шахматистами, добившимися успеха на чемпионате Европы Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился со спортсменами, показавшими успешные результаты на прошедшем в румынском городе Мамая чемпионате Европы по шахматам среди юношей и девушек.
Индивидуальные
5 октября 2023 г. 11:23
Эмин Амруллаев встретился с шахматистами, добившимися успеха на чемпионате Европы

Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился со спортсменами, показавшими успешные результаты на прошедшем в румынском городе Мамая чемпионате Европы по шахматам среди юношей и девушек.

Как сообщает Report, встреча прошла в административном здании министерства.

В соревнованиях приняли участие 928 спортсменов из 47 стран. Азербайджан представляли 44 шахматиста, 39 из которых являются воспитанниками детско-юношеских спортивных и шахматных школ, действующих при Министерстве науки и образования. 6 из 7 медалей завоевали воспитанники этих школ.

Отметим, что на чемпионате Европы Магомед Кязимзаде, Мехрибан Ахмедли (U-8), Ахмед Хаган (U-12), Рустам Рустамов (U-14) завоевали золотые, Аян Аллахвердиева и Хазар Бабазаде - серебряные медали, а Саадат Баширли завоевала бронзовую медаль. В итоге Азербайджан занял первое место в командном зачете.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEmin Əmrullayev Avropa çempionatında uğurlu nəticə əldə etmiş şahmatçılarla görüşüb

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