Емельяненко потерпел первое поражение с 2014 года

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову в главном поединке турнира ACA 107 в Сочи.
Как передает Report, видео решающего эпизода опубликовано в сообществе организации в социальных сетях.
Рефери остановил бой в третьем раунде после серии ударов в исполнении Исмаилова. Итог — поражение Емельяненко техническим нокаутом.
Емельяненко проиграл впервые с 2014 года. Тогда россиянин уступил Дмитрию Сосновскому на турнире Coliseum FC — New History 2.