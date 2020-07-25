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Емельяненко потерпел первое поражение с 2014 года

Емельяненко потерпел первое поражение с 2014 года Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову в главном поединке турнира ACA 107 в Сочи.
Индивидуальные
25 июля 2020 г. 04:45
Емельяненко потерпел первое поражение с 2014 года

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову в главном поединке турнира ACA 107 в Сочи.

Как передает Report, видео решающего эпизода опубликовано в сообществе организации в социальных сетях.

Рефери остановил бой в третьем раунде после серии ударов в исполнении Исмаилова. Итог — поражение Емельяненко техническим нокаутом.

Емельяненко проиграл впервые с 2014 года. Тогда россиянин уступил Дмитрию Сосновскому на турнире Coliseum FC — New History 2.

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