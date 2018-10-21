Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Российский боец ММА Фёдор Емельяненко покинул пост руководителя союза смешанных единоборств и возглавил его наблюдательный совет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

"В Москве прошла Внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой Фёдор Емельяненко был избран председателем Наблюдательного совета Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России, — говорится в сообщении.

Напомним, что 14 октября Федор Емельяненко одержал победу над американцем Чейлом Сонненом в полуфинальном поединке Гран-при Bellator в тяжелом весе.