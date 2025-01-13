Эльшад Керимов: Верим, что наши сумоисты завоюют золото на чемпионате мира в Азербайджане

Эльшад Керимов: Верим, что наши сумоисты завоюют золото на чемпионате мира в Азербайджане

Азербайджан рассчитывает на победу своих сумоистов на чемпионате мира, который пройдет в стране в 2026 году.

Об этом Report заявил генеральный секретарь Азербайджанской ассоциации японских боевых искусств и культуры Эльшад Керимов.

"До сих пор у нас не было чемпионов мира по сумо. Верим, что азербайджанские спортсмены завоюют золотые медали на чемпионате, который пройдет в нашей стране. До мирового первенства запланированы учебно-тренировочные сборы и участие в различных соревнованиях," - сказал он.

Отвечая на вопрос о составе сборной, Керимов отметил, что количество участников от Азербайджана определится на основании результатов местных и международных турниров в течение текущего года.

По его словам, место проведения чемпионата в Азербайджане пока не

"Чемпионат пройдет в сентябре 2026 года, подготовка к нему начнется уже в следующем месяце. Решение о месте проведения будет объявлено после завершения переговоров", - добавил Керимов.