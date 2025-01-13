О нас

Эльшад Керимов: Верим, что наши сумоисты завоюют золото на чемпионате мира в Азербайджане

Эльшад Керимов: Верим, что наши сумоисты завоюют золото на чемпионате мира в Азербайджане Эльшад Керимов: Верим, что наши сумоисты завоюют золото на чемпионате мира в Азербайджане
Индивидуальные
13 января 2025 г. 14:14
Эльшад Керимов: Верим, что наши сумоисты завоюют золото на чемпионате мира в Азербайджане

Азербайджан рассчитывает на победу своих сумоистов на чемпионате мира, который пройдет в стране в 2026 году.

Об этом Report заявил генеральный секретарь Азербайджанской ассоциации японских боевых искусств и культуры Эльшад Керимов.

"До сих пор у нас не было чемпионов мира по сумо. Верим, что азербайджанские спортсмены завоюют золотые медали на чемпионате, который пройдет в нашей стране. До мирового первенства запланированы учебно-тренировочные сборы и участие в различных соревнованиях," - сказал он.

Отвечая на вопрос о составе сборной, Керимов отметил, что количество участников от Азербайджана определится на основании результатов местных и международных турниров в течение текущего года.

По его словам, место проведения чемпионата в Азербайджане пока не

"Чемпионат пройдет в сентябре 2026 года, подготовка к нему начнется уже в следующем месяце. Решение о месте проведения будет объявлено после завершения переговоров", - добавил Керимов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş katib: "Azərbaycanda keçiriləcək dünya çempionatında sumoçularımızın qızıl medallar qazanacaqlarına inanırıq"

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
7 января 2025 г. 11:54
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
7 января 2025 г. 00:48
На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение
На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение
6 января 2025 г. 23:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi