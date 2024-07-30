Эльнур Мамедли: Победа Хидаята Гейдарова в Париже - двойная радость для нас

Вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Эльнур Мамедли заявил, что победа Хидаята Гейдарова над местным спортсменом во Франции и прозвучавший на летних Олимпийских играх в Париже государственный гимн нашей страны стал двойной радостью для азерба

Вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Эльнур Мамедли заявил, что победа Хидаята Гейдарова над местным спортсменом во Франции и прозвучавший на летних Олимпийских играх в Париже государственный гимн нашей страны стал двойной радостью для азербайджанского народа.

Об этом он заявил командированному во Францию сотруднику Report.

Эльнур Мамедли поздравил президента Азербайджана, первого вице-президента страны и весь азербайджанский народ, поблагодарив министерство молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет и Федерацию дзюдо Азербайджана за созданные условия.

"Французский дзюдоист боролся изо всех сил, и трибуны поддерживали его. Однако Хидаят показал красивую и умную борьбу. Он уже чемпион Европы, мира и Олимпийских игр и находится на первом месте в рейтинге", - сказал представитель ФДА.

Напомним, что Хидаят Гейдаров накануне завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Париже, победив в финале француза Джона Бенджамина Габана.