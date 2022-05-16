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Президент Ильхам Алиев подарил британской королеве карабахского скакуна

Президент Ильхам Алиев подарил британской королеве карабахского скакуна Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приняла в Виндзорском дворце делегацию во главе с президентом Федерации конного спорта Азербайджанской Республики (ARAF) Эльчином Гулиевым.
Индивидуальные
16 мая 2022 г. 16:48
Президент Ильхам Алиев подарил британской королеве карабахского скакуна

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приняла в Виндзорском дворце делегацию во главе с президентом Федерации конного спорта Азербайджанской Республики (ARAF) Эльчином Гулиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на ARAF, королеве, которая всегда с большим интересом наблюдала за выступлениями представителей Азербайджана на “Виндзорском Королевском конном шоу”, организованном в честь членов королевской семьи, был вручен подарок от президента Азербайджана Ильхама Алиева - карабахский скакун по кличке Шохрат.

Подаренный королеве скакун доставлен в Виндзорский замок и передан новому владельцу вместе с сертификатом.

Королева Елизавета II поблагодарила за подарок и выразила благодарность за традиционное участие в мероприятиях “Виндзорского Королевского конного шоу”.

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Версия на английском языке ФотоKarabakh horse sent by President Ilham Aliyev to British Queen presented at Windsor Castle
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin Britaniya kraliçasına göndərdiyi Qarabağ atı "Vindzor" sarayında təqdim olunub

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