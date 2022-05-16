Президент Ильхам Алиев подарил британской королеве карабахского скакуна

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приняла в Виндзорском дворце делегацию во главе с президентом Федерации конного спорта Азербайджанской Республики (ARAF) Эльчином Гулиевым.

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приняла в Виндзорском дворце делегацию во главе с президентом Федерации конного спорта Азербайджанской Республики (ARAF) Эльчином Гулиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на ARAF, королеве, которая всегда с большим интересом наблюдала за выступлениями представителей Азербайджана на “Виндзорском Королевском конном шоу”, организованном в честь членов королевской семьи, был вручен подарок от президента Азербайджана Ильхама Алиева - карабахский скакун по кличке Шохрат.

Подаренный королеве скакун доставлен в Виндзорский замок и передан новому владельцу вместе с сертификатом.

Королева Елизавета II поблагодарила за подарок и выразила благодарность за традиционное участие в мероприятиях “Виндзорского Королевского конного шоу”.