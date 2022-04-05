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Эльданиз Азизли: За свою карьеру я не завоевывал серебряной медали

Эльданиз Азизли: За свою карьеру я не завоевывал серебряной медали Вот уже 23 года я занимаюсь борьбой, но еще не завоевывал серебряной медали.
Индивидуальные
5 апреля 2022 г. 10:29
Эльданиз Азизли: За свою карьеру я не завоевывал серебряной медали

Вот уже 23 года я занимаюсь борьбой, но еще не завоевывал серебряной медали.

Как сообщает Report, об этом по прибытии в Баку в интервью журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев сказал серебряный призер чемпионата Европы в Будапеште (Венгрия) азербайджанский борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли.

Выступавший в весовой категории 55 кг спортсмен отметил, что в различных соревнованиях завоевывал либо золотую, либо бронзовую медали: "Я либо проигрывал в полуфинале и завоевывал бронзу, либо выходил в финал и завоевывал золото. На этот раз свою копилку я пополнил серебром".

Азизли отметил, что соревнование в Будапеште стало успешным не только для него, но и для товарищей по команде: "Соревнование было богатым на рекорды. В командном зачете мы впервые в истории стали лучшими на континенте. Кроме того, у нас еще не было трехкратного чемпиона Европы по греко-римской борьбе, этот рекорд поставил Рафик Гусейнли".

По словам опытного борца, этот успех необходимо сохранить: "Следующий год очень важен для нас. Начнутся соревнования лицензионного характера к Олимпиаде. В этом году также будут важные соревнования".

Обладатель бронзовой медали Талех Мамедов поздравил азербайджанский народ и болельщиков с победой в командном зачете. Коснувшись инцидента с представителем Армении Храчем Погосяном в полуфинальной встрече, Мамедов отметил, что армянский спортсмен повел себя неподобающим образом: "Его поведение на татами никак не подействовало на меня. В прошлом году я одолел Погосяна на чемпионате Европы. Он не смог смириться с тем, что я оказался сильнее и на этом соревновании. Если бы я неуместно повел себя, меня удалили бы с соревнования и оставили без медали. Я хорошо подготовился к чемпионату Европы, проявил терпение и победил его".

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Версия на азербайджанском языке Eldəniz Əzizli: "Karyeramda gümüş medal qazanmamışam"

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