Эльданиз Азизли: Соревнования, проводимые в Баку, ответственны вдвойне

"Независимо от того, стану я чемпионом мира или нет, соревнования, проводимые в Баку, ответственны вдвойне".

"Независимо от того, стану я чемпионом мира или нет, соревнования, проводимые в Баку, ответственны вдвойне".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли на пресс-конференции, организованной в преддверии Кубка мира в Баку.

Опытный спортсмен отметил, что азербайджанские сборные по борьбе всегда были одними из сильнейших в мире: "Завтра, используя свой 25-летний опыт, я постараюсь выступить хорошо, не допустить никаких ошибок".

Выступающий в весовой категории до 55 кг борец также рассказал кого считает самым сложным соперником: "Я считаю Нугзари Цурцумия очень сильным соперником в своем весе. Мы неоднократно с ним встречались, и каждый раз я выигрывал, но я все еще думаю, что с ним будет интересно побороться".