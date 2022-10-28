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Эльданиз Азизли: На соревновании в Баку хотим показать свою силу

Эльданиз Азизли: На соревновании в Баку хотим показать свою силу "Мы хотим показать, насколько борьба сильна в нашей стране".
Индивидуальные
28 октября 2022 г. 12:32
Эльданиз Азизли: На соревновании в Баку хотим показать свою силу

"Мы хотим показать, насколько борьба сильна в нашей стране".

Об этом Report сказал азербайджанский борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли, говоря о предстоящем в Баку Кубке мира.

Выступающий в весовой категории 55 кг спортсмен рассказал, что подготовка к соревнованию идет полным ходом: "С чемпионата мира прошло не много времени. Несмотря на это, мы приступили к серьезной подготовке и намерены проявить себя наилучшим образом как команда. Мы хорошо начали 2022 год. В первой половине года завоевали титул чемпиона Европы. Потом как команда стали вторыми в мире. Нам предстоит еще один авторитетный турнир. Мы будем бороться в Баку, и потому Кубок мира для нас еще важнее".

30-летний борец добавил, что жеребьевка Кубка мира была справедливой: "На турнире помимо сборных Турции, Ирана и Азербайджана, очень амбициозна Сборная мира. Две сильные команды попали в одну группу, а две другие – в другую. Наш самый серьезный соперник в группе – Сборная мира. На последнем чемпионате мира хорошо показала себя Сербия, завоевав 4 золотые медали. В сборную мира вошли медалисты последнего мундиала. Встреча с ними будет самой сложной в группе".

"Я не буду участвовать в чемпионате Азербайджана, но в первой половине 2023 года нас ждут серьезные испытания",- отметил двукратный чемпион мира и Европы.

Кубок мира состоится 5-6 ноября в Бакинском "Дворце спорта".

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Версия на азербайджанском языке Eldəniz Əzizli: "Bakıdakı yarışda güclü olduğumuzu göstərmək istəyirik"

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