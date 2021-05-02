Эльчин Надиров: Азад Рагимов был простым, дружелюбным и ответственным человеком

Я много лет дружил с покойным министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым. Мы познакомились в 1990 году в ЦК Союза молодежи Ленинского комсомола Азербайджана. Азад муаллим отличался энергичностью и жизнерадостностью

"Я много лет дружил с покойным министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым. Мы познакомились в 1990 году в Центральном комитете Ленинского Коммунистического союза молодёжи Азербайджана. Азад муаллим отличался энергичностью и жизнерадостностью. Будучи министром, он был очень простым, дружелюбным и в то же время ответственным".

Об этом Report заявил юрист Эльчин Надиров.

"Мне, как юристу, он доверил подготовку всех юридических документов, касающихся молодежи и спорта. Я оправдал его доверие.

Сегодня мы потеряли достойного, работящего государственного служащего. Его человеческие качества, такие как простота и любовь к людям, незаменимы. Азад муаллим радовал людей просто своим существованием. Аллах ряхмят елясин", - сказал он.