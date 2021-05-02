О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эльчин Надиров: Азад Рагимов был простым, дружелюбным и ответственным человеком

Эльчин Надиров: Азад Рагимов был простым, дружелюбным и ответственным человеком Я много лет дружил с покойным министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым. Мы познакомились в 1990 году в ЦК Союза молодежи Ленинского комсомола Азербайджана. Азад муаллим отличался энергичностью и жизнерадостностью
Индивидуальные
2 мая 2021 г. 19:07
Эльчин Надиров: Азад Рагимов был простым, дружелюбным и ответственным человеком
Эльчин Надиров

"Я много лет дружил с покойным министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым. Мы познакомились в 1990 году в Центральном комитете Ленинского Коммунистического союза молодёжи Азербайджана. Азад муаллим отличался энергичностью и жизнерадостностью. Будучи министром, он был очень простым, дружелюбным и в то же время ответственным".

Об этом Report заявил юрист Эльчин Надиров.

"Мне, как юристу, он доверил подготовку всех юридических документов, касающихся молодежи и спорта. Я оправдал его доверие.

Сегодня мы потеряли достойного, работящего государственного служащего. Его человеческие качества, такие как простота и любовь к людям, незаменимы. Азад муаллим радовал людей просто своим существованием. Аллах ряхмят елясин", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Elçin Nadirov: Azad Rəhimov sadə, dostcanlı, məsuliyyətli insan idi

Новости партнеров

Самое важное

Лейла Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
Лейла Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
2 мая 2021 г. 16:58
В Иране на химзаводе произошел пожар
ВидеоВ Иране на химзаводе произошел пожар
2 мая 2021 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
1 мая 2021 г. 20:55
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
1 мая 2021 г. 11:11
ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
С трагедии в АГНА прошло 12 лет
С трагедии в АГНА прошло 12 лет
30 апреля 2021 г. 01:16
Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь - РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 апреля 2021 г. 15:15
ANAMA: 68 тысяч кв. м. территории аэропорта Зангилана очищены от мин
ANAMA: 68 тысяч кв. м. территории аэропорта Зангилана очищены от мин
29 апреля 2021 г. 11:56
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi