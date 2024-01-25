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Эльчин Гулиев вновь избран президентом Федерации конного спорта

Эльчин Гулиев вновь избран президентом Федерации конного спорта Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев избран президентом Федерации конного спорта Азербайджанской Республики сроком на 5 лет.
Индивидуальные
25 января 2024 г. 11:03
Эльчин Гулиев вновь избран президентом Федерации конного спорта

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев избран президентом Федерации конного спорта Азербайджанской Республики сроком на 5 лет.

Как сообщает Report, на мероприятии, посвященном итогам спортивных результатов 2023 года, состоялись выборы президента, а также вице-президентов и членов правления Федерации.

В мероприятии также приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и его заместитель Мариана Василева.

В рамках мероприятия были объявлены победители в специальных номинациях на основе достигнутых в течение года достижений. Победителей наградили Чингиз Гусейнзаде, Фарид Гаибов и Эльчин Гулиев.

Эльчин Гулиев возглавляет Федерацию конного спорта Азербайджанской Республики с 2009 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоElçin Quliyev yenidən ARAF-ın prezidenti seçilib

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