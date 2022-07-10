Эльчин Асадов: Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше

"Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше".

"Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше".

Об этом сказал Report победитель международной велогонки "Родная Шуша", член сборной Азербайджана и континентальной команды Турции "Sakarya BB Pro Team" Эльчин Асадов.

35-летний спортсмен напомнил, что азербайджанские военнослужащие освободили город Шуша в рукопашном бою.

"Слава Всевышнему, я сделал то, во что верил. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Желаю здоровья Верховному Главнокомандующему и нашим гази. "Железный кулак" на месте. Для меня большая радость выиграть этот турнир", - сказал Э.Асадов.

Он добавил, что желает завершить карьеру в конце года.

"Это будет зависеть от моих контрактов. Если будет долгосрочное предложение, то есть шанс продолжения. Но в текущей ситуации завершение моей карьеры актуально. Лучшего момента для завершения карьеры быть не может", - подытожил Эльчин Асадов.