Эльчин Асадов: Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше

"Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше".
Об этом сказал
35-летний спортсмен напомнил, что азербайджанские военнослужащие освободили город Шуша в рукопашном бою.
"Слава Всевышнему, я сделал то, во что верил. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Желаю здоровья Верховному Главнокомандующему и нашим гази. "Железный кулак" на месте. Для меня большая радость выиграть этот турнир", - сказал Э.Асадов.
Он добавил, что желает завершить карьеру в конце года.
"Это будет зависеть от моих контрактов. Если будет долгосрочное предложение, то есть шанс продолжения. Но в текущей ситуации завершение моей карьеры актуально. Лучшего момента для завершения карьеры быть не может", - подытожил Эльчин Асадов.