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Эльчин Асадов: Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше

Эльчин Асадов: Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше "Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше".
Индивидуальные
10 июля 2022 г. 14:35
Эльчин Асадов: Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше

"Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше".

Об этом сказал Report победитель международной велогонки "Родная Шуша", член сборной Азербайджана и континентальной команды Турции "Sakarya BB Pro Team" Эльчин Асадов.

35-летний спортсмен напомнил, что азербайджанские военнослужащие освободили город Шуша в рукопашном бою.

"Слава Всевышнему, я сделал то, во что верил. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Желаю здоровья Верховному Главнокомандующему и нашим гази. "Железный кулак" на месте. Для меня большая радость выиграть этот турнир", - сказал Э.Асадов.

Он добавил, что желает завершить карьеру в конце года.

"Это будет зависеть от моих контрактов. Если будет долгосрочное предложение, то есть шанс продолжения. Но в текущей ситуации завершение моей карьеры актуально. Лучшего момента для завершения карьеры быть не может", - подытожил Эльчин Асадов.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əsədov: "Söz vermişdim ki, Şuşadakı yarışın qalibi olacağam"

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