Азербайджанский гроссмейстер: Моя задача набирать максимум очков в каждой партии

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанские гроссмейстеры Эльтадж Сафарли и Наргиз Умудова стали первыми гостями пресс-конференции стартового тура Всемирной шахматной олимпиады в Баку.

Как сообщает Report, оба шахматиста успешно начали соревнование – Эльтадж одержал победу на четвертой доске в партии с Такудзва Мушоре из Зимбабве, а Наргиз обыграла японку Масаши Шабата. После партий они поделились первыми впечатлениями от Олимпиады.

Э.Сафарли отметил, что очень приятно играть в родном городе. "Для меня это уже четвертая Олимпиада в карьере. Конечно, место проведения не имеет особого значения, так как важно показать свою игру. Но когда выступаешь в родных стенах, то возникают совсем другие ощущения. Знакомые и близкие приходят за тебя поболеть, переживают за тебя, ты ощущаешь их поддержку. Постараемся побороться за место в первой тройке", - заметил Э.Сафарли.

Также гроссмейстер подчеркнул, что целенаправленную подготовку к Олимпиаде сборная начала три месяца назад.

"У нас прекрасный коллектив единомышленников, опытнейший капитан Алексей Дреев и тренер Этьен Бакро. Кстати, решение о расстановке игроков по доскам также было принято совместно. Все подчинено интересам сборной. Например, я на командных турнирах имею опыт игры на любой доске. Сейчас я заявлен пятым, то есть, моя задача – набирать максимум очков в каждой партии", - отметил Э.Сафарли.

Вместе с тем, Эльтадж отметил, что приход президента Азербайджана Ильхама Алиева на первый тур Олимпиады придал команде еще больше сил.

"Глава государства всегда нас поддерживает, мы ощущаем его заботу", - заметил он. А Наргиз Умудова сообщила, что посещение И.Алиевым стартового тура придало коллективу большой стимул. "Еще накануне старта Олимпиады перед церемонией открытия президент Азербайджана встретился с шахматистами, пожелал удачи. Это вселяет в нас дополнительную уверенность в собственных силах", - сказала Наргиз.

Также Н.Умудова отметила, что ощущает поддержку своей семьи, играя в Баку. "Я знаю, что моя семья приходит за меня болеть, это очень приятно. Конечно, в определенной степени игра дома является определенным стрессом, но в родных стенах надо постараться показать соответствующий результат и оправдать надежды болельщиков", - заключила Наргиз.