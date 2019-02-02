Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Эльнур Самедов стал чемпионом России среди боксеров-профессионалов

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Эльнур Самедов стал чемпионом России по боксу среди профессионалов в легком весе и вышел в полуфинал отборочного турнира Кубка президента. Поединок прошел в Анапе в рамках Всероссийского боксерского форума.

25-летний Самедов в 10-раундовом поединке победил Висхана Мурзабекова по очкам раздельным решением судей.

В полуфинальном бою отборочного турнира Кубка президента Самедов встретится с еще одним россиянином Айком Шахназаряном. Бой пройдет в апреле 2019 года.

В активе Самедова 8 побед (1 - нокаутом) и одно поражение. Мурзабеков потерпел четвертое поражение при 18 победах (12 нокаутом).