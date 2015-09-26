​Эльхан Мамедов: Зайзенбахер хороший друг и требовательный тренер

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Возвращение Петера Зайзенбахера на пост главного тренера сборной является большой победой".

Об этом Report заявил единственный чемпион мира по дзюдо среди азербайджанских спортсменов Эльхан Мамедов.

33-летний спортсмен отметил, что в свое время австрийский специалист был великим дзюдоистом. По его мнению, П.Зайзенбахер и как тренер является одним из сильнейших в мире: "Зайзенбахер хороший друг и требовательный тренер. Впервые в истории азербайджанского дзюдо я под его руководством стал чемпионом мира. Я выражаю огромную благодарность новому руководству Федерации дзюдо Азербайджана за то, что вернуло такого прекрасного специалиста на пост главного тренера нашей сборной".

Отметим, что на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе и Олимпиаде 1988 года в Сеуле Зайзенбахер победил всех соперников и стал олимпийским чемпионом в весовой категории 86 кг.

Он также был чемпионом мира 1985 года и чемпионом Европы 1986 года. В качестве главного тренера Зайзенбахер начал свою деятельность на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, являясь наставником сборной Грузии. Тогда 20-летний грузинский дзюдоист завоевал под его началом золото Олимпиады. В 2012 году Зайзенбахер возглавил сборную Азербайджана. Под его началом Эльхан Мамедов в весовой категории 100 кг на Чемпионате мира в Рио-де-Жанейро в 2013 году завоевал золото. На этом же чемпионате в весовой категории 60 кг Орхан Сафаров стал бронзовым призером.