Эльхан Мамедов: Мы еще много раз будем радовать азербайджанский народ

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Впервые на соревновании лицензионного характера мы завоевали 4 медали. Если до этого на соревнованиях лицензионного характера мы могли завоевать только 1 медаль, на этот раз 4 наших дзюдоиста поднялись на пьедестал славы".

Об этом Report сообщил тренер сборной Азербайджана по дзюдо, чемпион мира Эльхан Мамедов, комментируя результаты турнира "Большого шлема" в немецком городе Дюссельдорф.

По словам 37-летнего специалиста, на соревновании японского дзюдоиста смог обыграть только выступающий в весовой категории 90 кг Мамедали Мехтиев: "Побежденный Мехтиевым в финале Санширо Мурао хоть и молод, но не слаб. До решающей встречи он одолел других сильных дзюдоистов мира и не испытал серьезных трудностей. В прошлом году на чемпионат мира в Баку в данной весовой категории приезжал Кента Нагасава и завоевал бронзовую медаль. То есть сборная Японии в весовой категории 90 кг не может добиться особо высоких результатов".

По словам Мамедова, впервые завоевавший золотую медаль в турнире серии "Большого шлема" Мехтиев находится в прекрасной форме: "Во всех соревнованиях он в рядах медалистов. Охотно выполняет поручения".

Тренер выразил надежду на будущие высокие достижения дзюдоистов: "Мы еще много раз будем радовать азербайджанский народ".

Отметим, что в турнире "Большого шлема" Мамедали Мехтиев (90 кг) завоевал золотую, Рустам Оруджов (73 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Ирина Киндзерска (+78 кг) бронзовую медаль. Так, сборная Азербайджана по дзюдо стала третей среди 93 стран после Японии и Бразилии, а в соревновании среди мужчин второй после Японии.