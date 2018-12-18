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    Эльдениз Азизли: В Азербайджане борьба является флагманом спорта страны

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "2018 год был успешным в моей карьере. В первой половине года я стал чемпионом Европы, а во второй половине завоевал титул чемпиона мира".

    Как сообщает Report, об этом на церемонии награждения призеров проекта Центра спортивных исследований "Победители года-2018" журналистам заявил удостоенный награды "Спортсмен года" борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли.

    26-летний спортсмен отметил, что ввиду постоянных успешных результатов Федерации борьбы Азербайджана от них ожидают еще больших достижений: "Действительно, в Азербайджане борьба является флагманом спорта страны. В этом виде спорта было завоевано больше всего наград в течение года как в олимпиаде, так и чемпионатах мира".

    Э.Азизли выразил сожаление тем, что только ему удалось успешно выступить на чемпионате мира и Европы: "Мои товарищи по команде были достойны медалей. Каждый из нас участвовал в одном и том же подготовительном процессе и учебно-тренировочных сборах. Бывает, что кому-то не удается стать чемпионом Европы или чемпионом мира , но это вовсе не означает, что Федерация борьбы Азербайджана регрессирует".

    Чемпион мира и Европы подчеркнул, что они примут участие в чемпионате мира для получения лицензии на летние Олимпийские игры 2020 года.

    Отметим, что премию Эльденизу Азизли вручил дядя, член Тренерского комитета АФФА Шахин Диниев.

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