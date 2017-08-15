Эльчин Сафаров: Мы ждем 2-3 медалей от каждой команды

© Report.az

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "В обеих сборных командах положение на высоком уровне. Все спортсмены тщательно подготовились к чемпионату мира, который начнется через несколько дней. Процесс подготовки находится на очень хорошем уровне".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Эльчин Джафаров. Опытный специалист отметил, что на чемпионате мира, который будет проведён в Париже, они ждут высоких результатов от сборных по вольной борьбе и борьбе греко-римского стиля: "Мы все ждем высоких результатов от представляющих нашу страну борцов. Настроенность тоже хорошая. Все на своих местах. Спортсмены готовятся показать хороший результат, тренеры ведут процесс подготовки, а руководство контролирует эту работу. Те, кто хорошо подготовился, продемонстрируют хороший результат, а от тех, кто плохо подготовился, результатов ожидать не стоит. Мы ждем 2-3 медалей от каждой команды. И это даст шанс попасть в первую "пятерку" в командном зачете. Я верю, что наши спортсмены и тренеры с этой задачей справятся".

Э. Джафаров отметил, что на борцов, которые некоторое время назад выступили в знак протеста против задержки зарплат, никаких обид нет: "Каждый высказывает свое мнение и остается при своем мнении. Никто не может сказать спортсмену "Почему ты высказал эту мысль?" Кто прав, а кто нет покажет время. С борцами были проведены индивидуальные беседы, и будут проведены и далее. Подобное может произойти в любой сфере. Думаю, здесь нет ничего проблемного. Все постепенно занимает свое место, проблемы находят свое решение. Дело спортсмена - хорошо тренироваться и показать хороший результат. Пусть старается показать результат. В ближайшее время все увидят плоды своих трудов".

Отметим, что чемпионат мира состоится 21-26 августа в Париже. Согласно программе, 21-22 августа определятся победители среди борцов греко-римского стиля, а среди женщин - 23-24 августа.

Борцы вольного стиля на ковер выйдут 25-26 августа.