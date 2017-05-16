Эльчин Исмаилов: Я верил в успешное выступление наших дзюдоисток - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Интервью главного тренера национальной женской сборной Азербайджана по дзюдо Эльчина Исмаилова агентству Report:
- Члены руководимой вами команды завоевали на Исламиаде 1 золотую, 5 серебряных медалей, а также завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях. Как вы оцениваете выступление своих подопечных?
- Я уже три месяца в команде и вижу большое желание наших дзюдоистов. Я верил в их успешное выступление. Они оправдали наши надежды. Я поздравляю всех. Впереди нас ждет чемпионат мира, который пройдет в Венгрии. Мы будем стараться хорошо выступить и там.
- Остались ли вы довольны выступлением иностранных дзюдоистов, вовлеченных в команду?
- Да. Правда, мы ожидали еще лучшего результата. Но имелось некоторое напряжение. После их прихода в команду до соревнований оставалось мало времени. Им требовалось время для адаптации. Однако у нас большие надежды на будущее.
- А есть ли среди них те, с кем после Исламиады вы бы не хотели продолжать сотрудничество?
- Нет, таких нет. Я чувствую, что к следующим соревнованиям они будут подготовлены лучше. Я на 100 % уверен в том, что они продемонстрируют результат.
- Завершившая карьеру Кифаят Гасымова все же участвовала в соревнованиях на Исламиаде и завоевала серебряную медаль. Что будет с ней дальше?
- По-моему, она больше не хочет участвовать ни в каких соревнованиях.
- А возможно ли ее привлечение в команду в качестве помощника тренера?
- Это покажет время.
- Вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садых Садыхов заявил, что в азербайджанской женской сборной по дзюдо имеются проблемы...
- Он наш руководитель, сам все прекрасно знает. Для нас созданы все условия. Мы должны стремиться к тому, чтобы оправдать надежды.
Şamo QuliyevАвтор новости
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