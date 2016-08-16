Экс-президент Ferrari: Шумахер реагирует на лечение

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер реагирует на лечение от последствий черепно-мозговой травмы, полученной в конце 2013 года при падении во время катания на горных лыжах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил британскому изданию Mirror бывший президент и председатель совета директоров автомобильной компании Ferrari Лука ди Монтедземоло.

"Я очень рад, что он реагирует на лечение. Я знаю, насколько он силен характером. Уверен, что благодаря этому он выйдет из этой очень и очень сложной ситуации", - сказал ди Монтедземоло.

Шумахер серьезно пострадал в конце декабря 2013 года при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.