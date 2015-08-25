​Экс-пилот "Формулы-1" скончался после аварии

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Бывший пилот "Формулы-1" британец Джастин Уилсон из команды Andretti Autosport скончался не приходя в сознание после аварии в гонке серии IndyCar в Пенсильвании (США), сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В воскресенье в результате аварии американского гонщика Сэйджа Карама один из обломков его болида попал в голову Уилсону, после чего 37-летний британец врезался в ограждение. После аварии Уилсон с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу. Пилот находился в критическом состоянии и впал в кому.

"Джастин был любящим отцом, преданным мужем, а также высококвалифицированным гонщиком, который уважал своих коллег", - говорится в заявлении семьи Уилсона.

Гонка в Пенсильвании была предпоследней в сезоне IndyCar.

Уилсон провел 16 гонок в "Формуле-1" в 2003 году за "Минарди" и "Ягуар".