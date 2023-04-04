Экс-пилот Формулы-1: Red Bull превзойдет другие команды в Баку

Верю, что Red Bull превзойдет остальные команды на соревнованиях в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport Germany, об этом заявил бывший пилот "Формулы-1" Тимо Глок.
41-летний бывший гонщик отметил, что на Гран-при Азербайджана больше поворотов и длинных прямых, где в игру вступает система DRS (Drag Reduction System - система снижения лобового сопротивления).
В Кубке конструкторов Red Bull лидирует с 123 очками. На втором месте Aston Martin с 65 очками, на третьем - Mercedes с 56 очками.
Соревнования в Баку пройдут с 28 по 30 апреля.