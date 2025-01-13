Экс-чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри завершил профессиональную карьеру.

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри завершил профессиональную карьеру.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Всем привет. Скажу коротко: я объявляю о завершении карьеры в боксе", - сказал Фьюри.

36-летний боксер провел на профессиональном уровне 37 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутом), потерпел 2 поражения, 1 бой завершился вничью.

Фьюри завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в седьмом раунде.