О нас

Экс-чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри завершил профессиональную карьеру.
Индивидуальные
13 января 2025 г. 20:16
Экс-чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри завершил профессиональную карьеру.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Всем привет. Скажу коротко: я объявляю о завершении карьеры в боксе", - сказал Фьюри.

36-летний боксер провел на профессиональном уровне 37 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутом), потерпел 2 поражения, 1 бой завершился вничью.

Фьюри завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в седьмом раунде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peşəkar boksçu karyerasını başa vurub

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi