Экс-чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри завершил профессиональную карьеру.
Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
"Всем привет. Скажу коротко: я объявляю о завершении карьеры в боксе", - сказал Фьюри.
36-летний боксер провел на профессиональном уровне 37 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутом), потерпел 2 поражения, 1 бой завершился вничью.
Фьюри завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в седьмом раунде.