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Экс-чемпион мира по боксу скончался в возрасте 37 лет

Экс-чемпион мира по боксу скончался в возрасте 37 лет Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что мексиканский боксер Мойзес Фуэнтес скончался в возрасте 37 лет, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Индивидуальные
25 ноября 2022 г. 09:23
Экс-чемпион мира по боксу скончался в возрасте 37 лет

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что мексиканский боксер Мойзес Фуэнтес скончался в возрасте 37 лет, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Воин, который сражался до последнего вздоха. Наши соболезнования его семье и друзьям", - написал Сулейман в соцсетях.

Смерть спортсмена наступила через 13 месяцев после того, как он получил черепно‑мозговую травму в шестом раунде, проиграв нокаутом Дэвиду Куэльяру.

Фуэнтеса ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить отек мозга после обнаружения тромба. Бой с Куэльяром стал первым для мексиканца за три года.

Фуэнтес начал профессиональную карьеру в 2007 году и оставался непобежденным до 2011 года. Мексиканец — бывший обладатель титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе и временного титула чемпиона мира по версии WBO в наилегчайшем весе.

В общей сложности в его активе 25 побед при семи поражениях.

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