​Экс-чемпион мира оплатит похороны Джорджа Флойда

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер оплатит расходы на похороны Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в городе Миннеаполисе (штат Миннесота).

Как передает Report, об этом представитель Мэйуэзера Леонард Эллерби сообщил телеканалу ESPN.

"Он (Мэйуэзер), наверное, придет в бешенство за то, что я говорю это, но он определенно заплатит за похороны", - заявил представитель.

По его словам, экс-боксер связывался с семьей афроамериканца, чья смерть спровоцировала массовые акции протеста в США, и получил согласие на свое предложение. "Флойд (Мэйуэзер) занимается подобным более 20 лет", - сказал Эллерби. Он пояснил, что бывший боксер в конкретном случае не стремится к саморекламе и предпочел бы умолчать о своем поступке.

На счету 43-летнего Мэйуэзера 50 боев и 50 побед в профессиональной боксерской карьере.