​Египетский дзюдоист покинул Олимпиаду из-за отказа пожать руку израильтянину

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Египетский дзюдоист Ислам Эль-Шехаби отправлен домой с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро за отказ пожать руку Ору Сассону из Израиля после поражения в первом раунде Олимпиады.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Сообщается, что решение было принято сборной Египта.

Инцидент произошел в пятницу. После этого МОК осудил действия спортсмена.

Олимпийские игры завершатся 21 августа.