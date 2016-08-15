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    ​Египетский дзюдоист покинул Олимпиаду из-за отказа пожать руку израильтянину

    Решение было принято сборной Египта

    Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Египетский дзюдоист Ислам Эль-Шехаби отправлен домой с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро за отказ пожать руку Ору Сассону из Израиля после поражения в первом раунде Олимпиады.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

    Сообщается, что решение было принято сборной Египта.

    Инцидент произошел в пятницу. После этого МОК осудил действия спортсмена.

    Олимпийские игры завершатся 21 августа.

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