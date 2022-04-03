О нас
Аудио новости

Эфиопский бегун одержал победу на 45-м Парижском марафоне

Эфиопский бегун одержал победу на 45-м Парижском марафоне Эфиопский бегун Дезо Джельмиза финишировал первым на Парижском международном марафоне с результатом 2 часа 5 минут 7 секунд.
Индивидуальные
3 апреля 2022 г. 14:01
Эфиопский бегун одержал победу на 45-м Парижском марафоне

Эфиопский бегун Дезо Джельмиза финишировал первым на Парижском международном марафоне с результатом 2 часа 5 минут 7 секунд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили организаторы забега.

24-летний спортсмен опередил своего соотечественника Сайфу Туру на несколько секунд. Третье место занял француз Морхад Амдуни. Он преодолел дистанцию за 2 часа 5 минут 22 секунды, установив новый рекорд среди французских бегунов, принимавших участие в марафоне за время его существования.

Среди женщин победу одержала Джудит Джептом с результатом 2 часа 19 минут 48 секунд. Она установила новый рекорд в своей категории. 26-летняя спортсменка представляла Кению.

Отметим, что Парижский международный марафон прошел во французской столице в 45-й раз. В этом году число участников соревнования - профессиональных спортсменов и любителей бега - составило почти 50 тыс. Маршрут марафона традиционно проходит от Елисейских Полей по главным улицам Парижа. Финишировали бегуны на авеню Фош, недалеко от Триумфальной арки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
28 марта 2022 г. 13:32
Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу
ВидеоАктер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу
28 марта 2022 г. 07:08
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
29 марта 2022 г. 12:35
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
30 марта 2022 г. 04:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi