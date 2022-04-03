Эфиопский бегун одержал победу на 45-м Парижском марафоне

Эфиопский бегун Дезо Джельмиза финишировал первым на Парижском международном марафоне с результатом 2 часа 5 минут 7 секунд.

Эфиопский бегун Дезо Джельмиза финишировал первым на Парижском международном марафоне с результатом 2 часа 5 минут 7 секунд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили организаторы забега.

24-летний спортсмен опередил своего соотечественника Сайфу Туру на несколько секунд. Третье место занял француз Морхад Амдуни. Он преодолел дистанцию за 2 часа 5 минут 22 секунды, установив новый рекорд среди французских бегунов, принимавших участие в марафоне за время его существования.

Среди женщин победу одержала Джудит Джептом с результатом 2 часа 19 минут 48 секунд. Она установила новый рекорд в своей категории. 26-летняя спортсменка представляла Кению.

Отметим, что Парижский международный марафон прошел во французской столице в 45-й раз. В этом году число участников соревнования - профессиональных спортсменов и любителей бега - составило почти 50 тыс. Маршрут марафона традиционно проходит от Елисейских Полей по главным улицам Парижа. Финишировали бегуны на авеню Фош, недалеко от Триумфальной арки.