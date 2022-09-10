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Дзюдоисты-ветераны Азербайджана завоевали 7 медалей во второй день чемпионата мира

Дзюдоисты-ветераны Азербайджана завоевали 7 медалей во второй день чемпионата мира В Кракове (Польша) проходит чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов.
Индивидуальные
10 сентября 2022 г. 00:56
Дзюдоисты-ветераны Азербайджана завоевали 7 медалей во второй день чемпионата мира

В Кракове (Польша) проходит чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов.

Как сообщает Report, во второй день чемпионата мира азербайджанские дзюдоисты завоевали в целом семь медалей.

Так, в категории М1 Турал Сафгулиев (100 кг) завоевал золотую, Надир Бабаев (73 кг), Мурад Раджабли (90 кг) и Гурбан Мамедли (+100 кг) – серебряную медали. В категории М3 Азер Фатуллаев (81 кг) завоевал золото, Зульфугар Гусейнов (81 кг) – серебро, а Рашад Гулиев (73 кг) – бронзовую медали.

Вчера дзюдоисты завоевали в общей сложности 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın veteran cüdoçuları Dünya çempionatının 2-ci günündə 7 medal qazanıb

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