Дзюдоисты из Южной Кореи и КНДР могут выступить на предстоящем в Баку чемпионате мира под единым флагом

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сборные Южной Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) по дзюдо могут выступить на предстоящем в этом году в Баку чемпионате мира под единым флагом.

Как сообщает Report, обсуждения по этому поводу были проведены между президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером и официальными представителями национальных федераций двух стран в ходе Гран-при в китайском городе Хух-Хото.

Стороны заявили о намерении продолжить переговоры в этом направлении. Ожидается, что вопрос решится 10 июня.

На стартующем 9 июня в столице Монголии Улан-Баторе чемпионате Восточной Азии спортсмены двух стран выступят в виде единой команды. Информацию об этом распространила Международная федерация дзюдо.

Во время соревнований команды выступят под единым флагом. А вместо гимна будет исполнена корейская народная песня "Ариран".

Отметим, что предстоящий в Баку чемпионат мира пройдет 20-27 сентября.