 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дзюдоисты из Южной Кореи и КНДР могут выступить на предстоящем в Баку чемпионате мира под единым флагом

    Ожидается, что вопрос решится 10 июня

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сборные Южной Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) по дзюдо могут выступить на предстоящем в этом году в Баку чемпионате мира под единым флагом. 

    Как сообщает Report, обсуждения по этому поводу были проведены между президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером и официальными представителями национальных федераций двух стран в ходе Гран-при в китайском городе Хух-Хото. 

    Стороны заявили о намерении продолжить переговоры в этом направлении. Ожидается, что вопрос решится 10 июня. 

    На стартующем 9 июня в столице Монголии Улан-Баторе чемпионате Восточной Азии спортсмены двух стран выступят в виде единой команды. Информацию об этом распространила Международная федерация дзюдо. 

    Во время соревнований команды выступят под единым флагом. А вместо гимна будет исполнена корейская народная песня "Ариран". 

    Отметим, что предстоящий в Баку чемпионат мира пройдет 20-27 сентября.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi